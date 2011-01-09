Доработка макета Joomla

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки133 просмотра

Добрый день.

Есть сайт, есть макет уже натянутый на joomla.

Макет http://vjoomla.ru/blogs/item/244-jp-genesis.html

Необходимо его доработать, а именно сделать следующие:

1. "Главное меню" перенести вправо.

2. Блок с контентом в центр.

3. Блок с рекламой вправо. Может быть уберем его вобще. Подумаем.

4. Создать одну страницу с текстом, для примера.

Joomla
14 лет назад
Voodoolar
Михаил 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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