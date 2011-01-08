Здравствуйте ! Мне необходимо подправить шаблон будущего сайта на движке DLE 9.0 . Шаблон написан на дивах , в двух местах небольшие неполадки , но как исправить я незнаю . Выступаю ...
Редизайн сайта с помощью CSS
Есть сайт (см приложение) нужно сделать сайт более современным по виду.
Сайт на сервере (Debian Lenny amd64). Исполнителю высылаю логин и пароль для доступа (SSH, FTP).
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