Редизайн сайта с помощью CSS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки374 просмотра

Есть сайт (см приложение) нужно сделать сайт более современным по виду.

Сайт на сервере (Debian Lenny amd64). Исполнителю высылаю логин и пароль для доступа (SSH, FTP).

CSSDebian
14 лет назад
fkrasnov
Федор 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Немного подправить шабон для DLE 9.0

    $10

    Здравствуйте ! Мне необходимо подправить шаблон будущего сайта на движке DLE 9.0 . Шаблон написан на дивах , в двух местах небольшие неполадки , но как исправить я незнаю . Выступаю ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна верстка в HTML

    Здравствуйте! Надо сверстать простейший дизайн http://s013.radikal.ru/i322/1101/d8/336f4efde617.jpg - только в HTML. Замечания к верстке: 1. Должна быть резиновой. 2. Пункты в верхнем меню, сделать чтобы добавлялись с помощью тегов ul и li ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верcтка PSD макета

    $40

    Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн для сайта. По всем стандартам: Обязательные требования: 1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари. 2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше). ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • "Допилить" сайт на джумле

    $100

    Здравствуйте, коллеги. Есть срочнейшая работа - надо сегодня-завтра допилить сайт на джумле. Поправить вёрстку и сделать как на образце. Кто желает поработать - оставляйте скайпы - я свяжусь с Вами. ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сверстать сайт

    $100

    Нужно сверстать сайт, не большой 10 - 15 страниц! Дизайн есть в psd, но возможно его следует доработать!!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка под IE 7

    Нужно что бы сайт отображался в IE7 так же как и в Chrome http://maksim.bazasdam.ru/ Если будут хорошие предложения по дизайну поиска, то эта работа тоже будет оплачена. В приложении: на гланой забыли добавить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать простой сайт

    $50

    Сайт из 7 страниц. Все страницы одинаковые, только меняется текст и заголовки. Тоеть реально верстается только одна страница. На странице: заголовок, логотип, текст, ссылки и блоки гугл адсенс. Оплата по факту. Ваша стоимость.

    HTML-верстка41 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка нескольких однотипных страниц

    $50

    Всем привет. Нужно сверстать несколько однотипных страниц. Сами страницы смотрите в архиве, псдшники отправлю когда уже договоримся. В принципе, на страницах нет ничего особенного, разве что язык. Будут вопросы ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад