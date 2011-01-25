Верcтка PSD макета

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок240 просмотров

Здравствуйте,необходимо сверстать дизайн для сайта.

По всем стандартам:

Обязательные требования:

1.Верстка должна быть кроссербраузерной (включая ие 6), редкие версии оперы,хром и сафари.

2.Резиновая верстка (от 1024 х 768 и выше).

3.Валидная и сео оптимизированная верстка.

4.Совпадение с макетами должно быть 100 %

5.Возможно кое где придется сделать некоторые шрифты подкачкой, так как их нет в веб наборе, так что прошу отписываться только тех кто умеет это делать (куфон или другие методы подкачки шрифтов).

Нужно верстать дивами!

Меню лучше делать на чистом ксс !

Срок: до понедельника 10 утра мо МСК !

Жду Ваших предложений.

Джипег в приложении.

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Еще раз Убеждаюсь в профессиональных навыках Игоря ! спасибо !!!
Отлично поработали! Все отлично! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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