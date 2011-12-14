Сверстать 15 страниц, шрифт нестандартный Myraid Pro, страницы имеют большую высоту - 3000 пикселей в среднем.
Задача для опытного верстальщика
Требуется опытный верстальщик обладающий знаниями java/javascript(знание ajax технологии обезательно) на должном уровне, с меня тех задание + эскиз , с вас отлаженая рабочая страница с обкаткой во всех известных браузеров.
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