Задача для опытного верстальщика

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок269 просмотров

Требуется опытный верстальщик обладающий знаниями java/javascript(знание ajax технологии обезательно) на должном уровне, с меня тех задание + эскиз , с вас отлаженая рабочая страница с обкаткой во всех известных браузеров.

AJAXJavaJavaScript
14 лет назад
betonline
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$200
3 дня
Человек компитентен в поставленных задачах, работать можно!
Все прошло четко. Задание - оплата, никаких нюансов. Всем рекомендую.

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whitebureau
Семён 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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