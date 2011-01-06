Исправить ошибку верстки в IE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки134 просмотра

Есть сайт http://skidka-kupon.ru/

Если зайти на внутреннюю страницу сайта, например, http://www.skidka-kupon.ru/bigbuzzy_ru.html в IE, то можно увидеть, что не отображаются картинки (сравните эту страницу в Firefox или Opera).

В качестве прототипа дизайна был взят вот этот шаблон: http://alaja.info/europa/html_contrast/item.html Там эта страница в IE отображается корректно.

Необходимо исправить эту ошибку.

14 лет назад
gevak
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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