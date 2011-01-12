Доработка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки223 просмотра

Здравствуйте. Нужно доработать сайт: поменять структуру каталога товаров, настроить поисковик. (Joomla). Цена, срок исполнения. Для связи- Ваш телефон.

Сайт www.cvartplus.ru

Joomla
14 лет назад
b1234b
Руслан 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mx-style
Марат 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$35
1 день
Работа сделана на 5+. Не подвели, выполнили работу четко, быстро и главное технически грамотно. Спецы своего дела. Позже обращался по техническим вопросам- все грамотно, толково и внятно объяснили. Приветствую этих ребят и большое им спасибо. Буду обращаться к ним. Молодцы. Однозначно 10 баллов !

Заявки фрилансеров

Mx-style
Марат 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
14 лет назад