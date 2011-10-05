Верстка сайта под ASP

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки186 просмотров

Ищу верстальщика для сайта.

1. Сайт написаный на asp.net.

2. Сайт написан с использованием cms MojoPortal.

3. Есть psd макеты всех страниц

Если вы разбираетесь в asp верстке, но не знакомы с этой cms. То вам разъяснет все что касается этой cms: (как она работает, где дописывать свой css классы, где нахоядтся уже написанные css классы, где находятся сами страницы)

ASP.NETCSS
14 лет назад
neTp9c
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ondrashdev
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$250
7 дней
Отличная верстка, понятные и независимые блоки разметки. Ничего не ломается при изменении контента. Все работает как часы.
Благодарю Александра за продуктивное сотрудничество и конструктивный подход к работе. Александр всегда поддерживает связь и своевременно проверяет и оплачивает проделанную работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо, и успешных начинаний.

Заявки фрилансеров

ondrashdev
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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