Верстка сайта под ASP

Ищу верстальщика для сайта.

1. Сайт написаный на asp.net.

2. Сайт написан с использованием cms MojoPortal.

3. Есть psd макеты всех страниц

Если вы разбираетесь в asp верстке, но не знакомы с этой cms. То вам разъяснет все что касается этой cms: (как она работает, где дописывать свой css классы, где нахоядтся уже написанные css классы, где находятся сами страницы)