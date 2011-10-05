Требуется доработать верстку проекта autoshield.ua возможно участие в расширении функционала
Верстка сайта под ASP
Ищу верстальщика для сайта.
1. Сайт написаный на asp.net.
2. Сайт написан с использованием cms MojoPortal.
3. Есть psd макеты всех страниц
Если вы разбираетесь в asp верстке, но не знакомы с этой cms. То вам разъяснет все что касается этой cms: (как она работает, где дописывать свой css классы, где нахоядтся уже написанные css классы, где находятся сами страницы)
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