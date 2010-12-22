ondrashdev

Питерский Андрей ondrashdev

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Разработка интернет проектов

Интернет решения.

Все этапы реализации эффективного интернет проекта: Дизайн, бизнес-логика и юзабилити интерфейсов, программирование, Интернет маркетинг.

Все решения на базе собственных разработок.

Портфолио

Отзывы заказчиков

dizmatrica1212
Игорь 
52 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Верстка шести страниц
HTML
Это просто какой-то невероятный исполнитель. За несколько лет работы на биржах, пожалуй, это самый приятный, отзывчивый, ответственный и профессиональный исполнитель. Все в срок, всегда держит в курсе, каждый вечер отписывается что сделано и что будет сделано завтра. Профессионализм у этого человека на высшем уровне. Даже после сдачи-приема проекта, попросил кое-что переделать и Андрей, не моргнув глазом переделал на 5+ баллов. Приятно работать с такими людьми. Обязательно буду обращаться еще. Спасибо за работу.
Я признателен Вам за хороший отзыв об совместном сотрудничестве. Игорь - пример ответственного и добропорядочного Заказчика. Сотрудничество проходило в не вынужденной, комфортной и располагающей обстановки для выполнения поставленной задачи на высшем уровне. Никаких вопросов по приёмке и расчёту по работе, все у Игоря четко, с таким человек приятно вести дело. Спасибо еще раз, и успехов в новых начинаниях! --- С уважением, Андрей Гродюк.
Ответный отзыв
neTp9c
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Верстка сайта под ASP
ASP.NETCSS
Отличная верстка, понятные и независимые блоки разметки. Ничего не ломается при изменении контента. Все работает как часы.
Благодарю Александра за продуктивное сотрудничество и конструктивный подход к работе. Александр всегда поддерживает связь и своевременно проверяет и оплачивает проделанную работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо, и успешных начинаний.
Ответный отзыв
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Asp.net + Visual studio 2008
ASP.NET
Отличная работа. Спасибо.
Спасибо, Андрей ответственный заказчик, приятно сотрудничать с таким Человеком. --- С уважением, Андрей Гродюк.
Ответный отзыв
inviZime
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Сверстать несложный сайт
Отличная работа. Все сделано в срок и качественно. Верстка + JS, кроссбраузерность и валидность. Обязательно будем сотрудничать дальше.
Реализовали хороший проект, Вадим отличный пример ответственного и пунктуального Заказчика. Совместной работой очень доволен, расчитываю на дальнейшее сотрудничество. Вдохновления и к новым начинаниям. --- С уважением, Андрей Гродюк.
Ответный отзыв
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Верстка сайта
Администрация, а почему нету оценки "11 баллов"? Андрей замечательно справился с работой, использовав самые современные технологии HTML верстки. Работой полностью доволен, ни одного нарекания не имею.
Разработали добротный сайт, Алексей поставил четкое техническое задание, я его воплотил в жизнь. Общение и взаимопонимание на высшем уровне, большое спасибо, успехов и новых идей. --- С уважением, Андрей Гродюк.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
HTML-верстка
9 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
3 отзыва
от $200
от 14 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $250
от 14 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $250
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 14 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $250
от 7 дней
нет рейтинга
Показать все услуги