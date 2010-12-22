Разработка интернет проектов
Интернет решения.
Все этапы реализации эффективного интернет проекта: Дизайн, бизнес-логика и юзабилити интерфейсов, программирование, Интернет маркетинг.
Все решения на базе собственных разработок.
Портфолио
- Сайт студии дизайна «Real Design» г. Запорожье308 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
14 лет назад
HTML
Это просто какой-то невероятный исполнитель. За несколько лет работы на биржах, пожалуй, это самый приятный, отзывчивый, ответственный и профессиональный исполнитель. Все в срок, всегда держит в курсе, каждый вечер отписывается что сделано и что будет сделано завтра. Профессионализм у этого человека на высшем уровне. Даже после сдачи-приема проекта, попросил кое-что переделать и Андрей, не моргнув глазом переделал на 5+ баллов. Приятно работать с такими людьми. Обязательно буду обращаться еще. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Я признателен Вам за хороший отзыв об совместном сотрудничестве. Игорь - пример ответственного и добропорядочного Заказчика. Сотрудничество проходило в не вынужденной, комфортной и располагающей обстановки для выполнения поставленной задачи на высшем уровне. Никаких вопросов по приёмке и расчёту по работе, все у Игоря четко, с таким человек приятно вести дело. Спасибо еще раз, и успехов в новых начинаниях! --- С уважением, Андрей Гродюк.
$250
10 баллов
14 лет назад
ASP.NETCSS
Отличная верстка, понятные и независимые блоки разметки. Ничего не ломается при изменении контента. Все работает как часы.
Ответный отзыв
Благодарю Александра за продуктивное сотрудничество и конструктивный подход к работе. Александр всегда поддерживает связь и своевременно проверяет и оплачивает проделанную работу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо, и успешных начинаний.
$50
10 баллов
14 лет назад
ASP.NET
Отличная работа. Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо, Андрей ответственный заказчик, приятно сотрудничать с таким Человеком. --- С уважением, Андрей Гродюк.
$50
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа. Все сделано в срок и качественно. Верстка + JS, кроссбраузерность и валидность. Обязательно будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Реализовали хороший проект, Вадим отличный пример ответственного и пунктуального Заказчика. Совместной работой очень доволен, расчитываю на дальнейшее сотрудничество. Вдохновления и к новым начинаниям. --- С уважением, Андрей Гродюк.
$30
10 баллов
14 лет назад
Администрация, а почему нету оценки "11 баллов"? Андрей замечательно справился с работой, использовав самые современные технологии HTML верстки. Работой полностью доволен, ни одного нарекания не имею.
Ответный отзыв
Разработали добротный сайт, Алексей поставил четкое техническое задание, я его воплотил в жизнь. Общение и взаимопонимание на высшем уровне, большое спасибо, успехов и новых идей. --- С уважением, Андрей Гродюк.
HTML-верстка
9 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
3 отзыва
от $200
от 14 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $250
от 14 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $250
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 14 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $250
от 7 дней
нет рейтинга