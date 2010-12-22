Это просто какой-то невероятный исполнитель. За несколько лет работы на биржах, пожалуй, это самый приятный, отзывчивый, ответственный и профессиональный исполнитель. Все в срок, всегда держит в курсе, каждый вечер отписывается что сделано и что будет сделано завтра. Профессионализм у этого человека на высшем уровне. Даже после сдачи-приема проекта, попросил кое-что переделать и Андрей, не моргнув глазом переделал на 5+ баллов. Приятно работать с такими людьми. Обязательно буду обращаться еще. Спасибо за работу.