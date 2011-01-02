Здравствуйте. Требуется сверстать страничку (Главная) http://s005.radikal.ru/i212/1012/8f/e1d861fe0ea1.jpg На скриншоте видно, что обмен происходит в 4 шага. Тут то мы и вспоминаем про Ajax(только jQuery). От вас требуется сделать красивую смену ...
Drupal 6: верстка сайта ресторана Зазеркалье
Требуется верстальщик на проект под drupal 6
функционал готов, требуется верстка.
макет главной страницы в jpg в приложении.
остальное в процессе разработки.
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