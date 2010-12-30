Верстка макета psd под dle 9.0

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка111 просмотров

Всем Привет! С Новым годом!

Ребят у меня есть psd теперь нужен верстальщик который бы взялся сверстать мне шаблон для dle + модули которые необходимы, т.е. создать полноценный шаблон как задумывался.

Связаться со мной можно по следующим контактам:

ICQ 919616(пять)

[email protected] (почта или агент)

lsergusl (Skype)

p.s. На скрине показан фуллстори, в псд присутствует еще и шортстори.

Хотелось бы видеть шаблон как на макете + модули которые потребуются для нормальной работы.

DLE
14 лет назад
lmikel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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