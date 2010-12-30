Верстка макета psd под dle 9.0

Всем Привет! С Новым годом!

Ребят у меня есть psd теперь нужен верстальщик который бы взялся сверстать мне шаблон для dle + модули которые необходимы, т.е. создать полноценный шаблон как задумывался.

Связаться со мной можно по следующим контактам:

ICQ 919616(пять)

[email protected] (почта или агент)

lsergusl (Skype)

p.s. На скрине показан фуллстори, в псд присутствует еще и шортстори.

Хотелось бы видеть шаблон как на макете + модули которые потребуются для нормальной работы.