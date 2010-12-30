Поправить position:fixed в IE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок167 просмотров

Нужно сделать чтобы position:fixed заработало в IE. в других браузерах правый блок с меню фиксируется нормально. сайт - nabortekstov.ru

14 лет назад
vipangola
Алексей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка скина для форума IPB 2.3.4 из макета

    $160

    Необходимо качественно сверстать кроссбраузерный скин на основе PSD макета-исходника. В шаблоне должны быть учтены все установленные модификации, которые стоят на форуме. исходники модов предоставляются. От ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установка дизайна на UKOZ'e

    $50

    Есть сайт со старым дизайном, cms - UKOZ. Есть новый дизайн (не шаблонный, индивидуальный). Необходимо установить новый дизайн вместо старого и проверить работоспособность.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать шаблоны

    Приветствую. необходимо сверстать шаблоны (html, желателньо smarty) по готовому psd-макету (1 главная страница и 10 внутренних). сбрасывайте свои контакты и примеры работ

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка сайта и прикрутить к joomla 1.5

    $50

    Верстка сайта и прикрутить к joomla 1.5: в наличии psd макет. Два меню: верхнее и боковое, оба должны иметь возможность изменения\добавления. Фотогалерея, форма обратной связи. Наполнить контентом и фотками чтобы видно ...

    Joomla
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать сайт

    $100

    Есть Psd файл надо сделать верстку, всего 6 страниц. макет http://file.qip.ru/file/MMbt69tC/tuzemka.html

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать простейший сайт в html

    $25

    Нужно сверстать простейший сайт в хтмл, шапка, 6 пунктов меню, текст в контенте и простая форма отправки сообщения с сайта. Если сработаемся, надеюсь на дальнейшее сотрудничество (впереди три крупных проекта, на которые требуется толковый ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад