Поправить position:fixed в IE

Нужно сверстать простейший сайт в хтмл, шапка, 6 пунктов меню, текст в контенте и простая форма отправки сообщения с сайта. Если сработаемся, надеюсь на дальнейшее сотрудничество (впереди три крупных проекта, на которые требуется толковый ...