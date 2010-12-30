Верстка сайта и прикрутить к joomla 1.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок272 просмотра

Верстка сайта и прикрутить к joomla 1.5: в наличии psd макет.

Два меню: верхнее и боковое, оба должны иметь возможность изменения\добавления.

Фотогалерея, форма обратной связи. Наполнить контентом и фотками чтобы видно было как работает.

Исполнителю доступ по ФТП и админка от joomla.

Оплата 100% после окончания работ любым способом.

На фотке пример - конечный дизайн другой.

Есть ряд проектов от визитки до Инет магазина, нужен толковый верстальщик.

Joomla
14 лет назад
vadim3keys
Вадим 
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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