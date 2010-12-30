Верстка сайта и прикрутить к joomla 1.5: в наличии psd макет.

Два меню: верхнее и боковое, оба должны иметь возможность изменения\добавления.

Фотогалерея, форма обратной связи. Наполнить контентом и фотками чтобы видно было как работает.

Исполнителю доступ по ФТП и админка от joomla.

Оплата 100% после окончания работ любым способом.

На фотке пример - конечный дизайн другой.

Есть ряд проектов от визитки до Инет магазина, нужен толковый верстальщик.