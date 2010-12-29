Преобразовать табличную вёрстку в блочную

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки289 просмотров

Требуется преобразовать табличную вёрстку в блочную и по максимуму все стили внести в css

CSS
14 лет назад
vipangola
Алексей 
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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