На сайте используется ротатор картинок из mootols вот такой код на сайте: onmouseover="startThumbChange('1009007', 16, 'http://..../thumbs/001/009/007/');" onmouseout="endThumbChange('1009007', 'http://...../thumbs/001/009/007/');" > ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Пользуюсь данным скриптом для вывода случайных роликов из базы mysql (почему не order by rand, потому что база огромная и поле id_video с дырками.) сайт имеет 70000 хостов в сутки, поэтому 70000 раз идёт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать чтобы position:fixed заработало в IE. в других браузерах правый блок с меню фиксируется нормально. сайт - nabortekstov.ruHTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется преобразовать табличную вёрстку в блочную и по максимуму все стили внести в cssHTML-верстка22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт из нескольких php скриптов. не очень удобно менять дизайн сайта. нужно как-то унифицировать скрипты чтобы можно было быстро менять дизайн. что-то вроде шаблоновВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуются тексты для эротического сайтаКопирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создать сайт, продающий контент за смсВеб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется скрипт ограничения доступа к сайтуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Отзывы фрилансеров
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14 лет назад
MySQL
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