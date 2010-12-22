vipangola

Алексей vipangola

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

TROODON
33 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Оптимизировать скрипт запроса к базе
MySQL
Хороший и очень адекватный заказчик, прекрасно понял пути решения проблемы и очень грамотно относится к техническим частям. С оплатой, разумеется, тоже никаких проблем не было. Рекомендую!
Очень грамотный специалист. Всё сделал быстро, без лишних вопросов. Рекомендую!
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maverick_den
Ден 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
63 отзыва(-6)
$50
10 баллов
14 лет назад
Убрать конфликт между jquery и mootools
jQuery
Толковый заказчик, моментально все протестировали, сразу же оплата. Надеюсь будем еще сотрудничать и всем рекомендую!
Сделал быстро, без лишних вопросов, своё дело знает. Рекомендую!
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