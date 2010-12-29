Нужно срочно сделать шаблон для джомлы. Шаблон простой. Подробности выбраному кандидату. Работы примерно на час.
Цветы мира
Доброго времени суток.
Необходимо сверстать простенький шаблон для joomla Версия 1.5.20
Дизайн полностью готов, необходимо сделать и установить шаблон. Шаблон нарисован в PSD и соответственно разбит по слоям. Готов предложить 1500 руб.
Выполнить заказ необходимо до 30,12,2010.
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