Прикрутить дизайн к движку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки178 просмотров

Задача: привязать готовый дизайн к сайту на движке csm simple.

Требуется: правильное отображение в основных браузерах, подстройка под ширину экрана пользователя.

Знакомство с csm simple очень желательно.

Готовность работать сейчас, а не после праздников - обязательна.

14 лет назад
ulianoff
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

WALKMAN5
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Качественно и своевременно выполнил поставленную задачу, потом внес дополнительные изменения по желанию заказчика. Рекомендую.
Отлично!

Заявки фрилансеров

WALKMAN5
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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