Приватный проект для Михаила Назаренко (hamal)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка105 просмотров

Требуется переверстать html сайт, доустановить необходимые модули и заполнить контентом.

HTML
14 лет назад
zuzenkov
Илья 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$150
1 день
Очень исполнительный человек. Понимает с полуслова. Выполняет любую задачу не задавая много лишних вопросов. Крайне оснащенный специалист в своей области. Рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством! Приятный в общении человек. Оплата всегда вовремя. Четкая постановка задачи.

Заявки фрилансеров

hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад