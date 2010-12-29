Создать шаблон для CMS GetSimple из готов. макета

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки163 просмотра

Есть свёрстанный макет (HTML+ CSS), из которого требуется сделаь шаблон для CMS GetSimple.

CSSHTML
14 лет назад
_alexey_
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

AlexSytnik
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отличный специалист и высококлассный профессионал. Суть задачи понимает даже не с полу слова, а с намёка. Работает очень-очень быстро, при этом постоянно находясь на связи (он лайн). Редкое сочетание высокого профессионализма и адекватных финансовых пожеланий. Искренне рад знакомству с Алексеем: неприменно продолжу сотрудничество с ним и в будущем. Рекомендую!
Этот проект я выполнил с удовольствием для Алексея. Во время выполнения у Алексея были дополнительные пожелания, за которые он заплатил очень хороший бонус! Вежливый, приятный в общении и пунктуальный человек. Уверен, что в будущем, работая дольше с Алексеем, я найду в нем еще больше положительных качеств делового человека.

Заявки фрилансеров

AlexSytnik
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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