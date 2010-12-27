Вёрстка 7 страниц

http://www.dropbox.com/gallery/1505690/1/FF-Final-2?h=94dc65 Сверстать сайт. Семантично, кроссбраузерно, резиново. Немного JS для раскрывающихся блоков - все видно по макетам. Нужно что бы разработчикам было потом легко работать с кодом. Интересуют заявки от людей с портфолио, и ...