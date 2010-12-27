Качественная верстка, удобная для разработчиков

http://www.dropbox.com/gallery/1505690/1/FF-Final-2?h=94dc65

Сверстать сайт. Семантично, кроссбраузерно, резиново. Немного JS для раскрывающихся блоков - все видно по макетам. Нужно что бы разработчикам было потом легко работать с кодом.

Интересуют заявки от людей с портфолио, и тех, кто внимательно посмотрит эскизы перед тем как писать отклик.

Предпочтение отдается кандидатам которые готовы приступить как можно раньше после НГ.