Качественная верстка, удобная для разработчиков

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Закрыт11 заявок332 просмотра

http://www.dropbox.com/gallery/1505690/1/FF-Final-2?h=94dc65

Сверстать сайт. Семантично, кроссбраузерно, резиново. Немного JS для раскрывающихся блоков - все видно по макетам. Нужно что бы разработчикам было потом легко работать с кодом.

Интересуют заявки от людей с портфолио, и тех, кто внимательно посмотрит эскизы перед тем как писать отклик.

Предпочтение отдается кандидатам которые готовы приступить как можно раньше после НГ.

JavaScript
14 лет назад
Protasov
Тим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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