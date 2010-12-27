Необходимо _кроссбраузерно_ сверстать 5-6 простых макетов страниц одного сайта. Требования к вёрстке: -Браузеры: IE7+, Opera10+, Firefox3+, Chrome5+, Safari4+ -Стандарты: Валидные XHTML1 strict/transitional + CSS 2.1 -Семантическая вёрстка -Нужно ...
Качественная верстка, удобная для разработчиков
http://www.dropbox.com/gallery/1505690/1/FF-Final-2?h=94dc65
Сверстать сайт. Семантично, кроссбраузерно, резиново. Немного JS для раскрывающихся блоков - все видно по макетам. Нужно что бы разработчикам было потом легко работать с кодом.
Интересуют заявки от людей с портфолио, и тех, кто внимательно посмотрит эскизы перед тем как писать отклик.
Предпочтение отдается кандидатам которые готовы приступить как можно раньше после НГ.
Заявки фрилансеров
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