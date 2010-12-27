Разместить картинку и описание на странице дивами

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок178 просмотров

Разместить картинку и описание на странице дивами страничка с которой нужно взять инфу http://www.absolut-i.com.ua/1buler.html

страничку в которую нужно вставить инфу вышлю почтой

14 лет назад
glam0ur
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

kvito4ka
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
С работой справилась, быстро и качественно, советую!
Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

kvito4ka
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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