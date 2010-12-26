Вёрстка из PSD в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок377 просмотров

Требуется сверстать 9 PSD файлов в HTML.

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Оплата по факту.

Отмечайте примерные цены за работу.

HTML
14 лет назад
Igorek1989
Владислав 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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