Здравствуйте. Требуется сверстать страничку (Главная) http://s005.radikal.ru/i212/1012/8f/e1d861fe0ea1.jpg На скриншоте видно, что обмен происходит в 4 шага. Второй: http://s004.radikal.ru/i205/1012/57/7a41352f5f3b.jpg Тут то мы и вспоминаем про Ajax(только jQuery). От вас требуется ...
Нарезать дизайн под Джумлу
Необходимо нарезать дизайн из Corel Drow под Джумлу. Два сайта. Можно брать одельно. Если все ок, то возможны еще заказы.
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