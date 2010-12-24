Нарезать дизайн под Джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок151 просмотр

Необходимо нарезать дизайн из Corel Drow под Джумлу. Два сайта. Можно брать одельно. Если все ок, то возможны еще заказы.

Joomla
14 лет назад
sambul
44 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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