Исправить баги верстки

Есть интернет магазин http://econice.forotady.ru на oscommerce

В нем есть баги - а именно в браузере опера и мозилле тонким отображаются несколько фраз (на приложенных скринах обвел их). Вообще там таких фраз больше, так что где то надо найти эти стили и исправить, а не конкретно к этим фразам применить.

На лепесток, который обвел внимание не обращать...

Тот, кто верстал сайт - не смог справиться. В ИЕ можете посмотреть, там более жирным шрифты. Верхнее меню покрупнее шрифтом можно сделать вообще.

Работа на воскресенье.

Завтра в 13:00 МСК определюсь с исполнителем и дам доступ к ФТП.

Указывайте пожалуйста цену.