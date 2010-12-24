Необходимо - заняться программной частью туристического сайта. Шаблон предоставляю, отрисовываю все внутренние страницы и модули. Необходимо отверстать шаблон под joomla, подогнать по дизайну модули. Также требуется интегрировать 3 функции - поиск туров и ...
Исправить баги верстки
Есть интернет магазин http://econice.forotady.ru на oscommerce
В нем есть баги - а именно в браузере опера и мозилле тонким отображаются несколько фраз (на приложенных скринах обвел их). Вообще там таких фраз больше, так что где то надо найти эти стили и исправить, а не конкретно к этим фразам применить.
На лепесток, который обвел внимание не обращать...
Тот, кто верстал сайт - не смог справиться. В ИЕ можете посмотреть, там более жирным шрифты. Верхнее меню покрупнее шрифтом можно сделать вообще.
Работа на воскресенье.
Завтра в 13:00 МСК определюсь с исполнителем и дам доступ к ФТП.
Указывайте пожалуйста цену.
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