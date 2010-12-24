Простой макет по центру, psd, все слоями, все текстуры уже вырезаны лежат на слоях, нужно сверстать кроссбраузерно, валидность все равно какая, div не div тоже все равно, обычная табличная более чем подойдет.
Необходимо срочно сверстать два шаблона
Необходимо срочно сверстать два шаблона.
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