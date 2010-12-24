Необходимо срочно сверстать два шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок210 просмотров

Необходимо срочно сверстать два шаблона.

14 лет назад
K_Elf
56 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Простая верстка

    $10

    Простой макет по центру, psd, все слоями, все текстуры уже вырезаны лежат на слоях, нужно сверстать кроссбраузерно, валидность все равно какая, div не div тоже все равно, обычная табличная более чем подойдет.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна консультация опытного веб-мастера (HTML,CSS)

    $10

    Что от вас требуется - нужно будет посмотреть код веб-страницы и CSS, и указать на ошибки (есть макет, по к-рому я верстаю страницу). Работа не для новичков, просьба отписываться только опытным верстальщикам. Плачу ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сверстать сайт

    $150

    Нужно сверстать сложный макет, оставляйте контактные данные, желательно наличие портфолио.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Закончить вёрстку 5 страниц (знание CSS!)

    $50

    Всё уже есть. Осталось довести до ума 5 страниц на джумле (!). http://диск74.рф/1/ должна выглядеть так: http://artYushkov.ru/temp/index.png http://диск74.рф/1/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=61&amp;Itemid=59 должна выглядеть так: http://artYushkov.ru/temp/price.png ...

    CSSJoomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад