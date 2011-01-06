Нужна консультация опытного веб-мастера (HTML,CSS)

Что от вас требуется - нужно будет посмотреть код веб-страницы и CSS, и указать на ошибки (есть макет, по к-рому я верстаю страницу).

Работа не для новичков, просьба отписываться только опытным верстальщикам.

Плачу за это $10.

Это всё. Спасибо.