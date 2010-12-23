Доработать верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка131 просмотр

Необходимо на страницах

http://cabinet.respublica.kz/index.php?view=auth&method=view_forgot

http://cabinet.respublica.kz/index.php?view=auth&method=new_user

поднять форму выше

цена 5$

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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