Оперативно поправить баг в верстке

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок143 просмотра

Вот как сейчас : www.cms7.prgmm.ru !

В приложении скрин как должно быть !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Sablezub
Вадим 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Отлично Поработали !!!! Спасибо ! Оперативно и качественно !!!!
Приятно было работать. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Sablezub
Вадим 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
14 лет назад