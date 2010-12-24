Верстка шаблона на wordpress из готового psd

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки202 просмотра

Есть: psd

Надо: шаблон для вордпреса.

Требования: валидность(обязательно), дивы(не критично), IE6(критично)

Срок: до 24-го максимум

В приложении образец.

WordPress
14 лет назад
leoss
Лев 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitaut
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
Отличная работа. Все четко и в срок. Буду работать дальше
Отличный работодатель!Оплата последовала незамедлительно!Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Vitaut
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

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