Нужно качественно сверстать резиновый шаблон с PSD для ворд пресса. Превъюха в атаче.
Натягивание нового макета на сайт+переверстка
На существующем сайте выполнить следующие работы:
Движок modx, необходимые страницы по максимуму сверстаны, надо внести небольшие корректировки и натянуть макеты на существующий сайт.
1)натянуть макет главной страницы (уже все сверстано в Html отдельно, но не перенесено на сайт, надо только внести небольшие изменения: заменить прикрепленные картинки на другие (5шт).
2)натянуть макет внутренней страницы (вид для всех страниц одинаковый, кроме верхней шапки, она меняется 4 раза, т.е. на страницах, которые укажем, прикреплять одну из имеющихся шапок. Каждая шапка является элементом главной страницы в необходимом размере). Общий вид тоже сверстан в HTml, но надо внести мелкие корректировки.
3)в одном из имеющихся разделов добавить(сверстать) 3 страницы (текст).
4)переделать раздел портфолио: сейчас просто список проектов по разделам, надо сделать другой вид, а именно:
чтобы все проекты структурировались относительно компаний,для которых они делались и относительно подразделов портфолио.
В результате каждый проект имеет 2 взаимосвязи :относительно раздела портфолио и относительно компании.
Все проекты-со старого сайта (т.е. надо будет просто перенаправить внутренние ссылки), новых проектов(страниц) - 7шт (немного текста+фотографии) - страницы аналогичны уже существующим на старом сайте.
Все взаимосвязи информации на старом и на новом сайте есть!
Вся информация (новая для внесения) есть.
Страницы портфолио (где превью проектов) есть в Html, надо только немного подкорректировать.
Информацию, о том что вы выполняли эту работу, в портфолио потом не помещать.
Срок выполнения работ-по возможности -до 30 декабря, внесение корректировок- до 7 января.
Выбранный исполнитель
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