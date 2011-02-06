Натягивание нового макета на сайт+переверстка

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки333 просмотра

На существующем сайте выполнить следующие работы:

Движок modx, необходимые страницы по максимуму сверстаны, надо внести небольшие корректировки и натянуть макеты на существующий сайт.

1)натянуть макет главной страницы (уже все сверстано в Html отдельно, но не перенесено на сайт, надо только внести небольшие изменения: заменить прикрепленные картинки на другие (5шт).

2)натянуть макет внутренней страницы (вид для всех страниц одинаковый, кроме верхней шапки, она меняется 4 раза, т.е. на страницах, которые укажем, прикреплять одну из имеющихся шапок. Каждая шапка является элементом главной страницы в необходимом размере). Общий вид тоже сверстан в HTml, но надо внести мелкие корректировки.

3)в одном из имеющихся разделов добавить(сверстать) 3 страницы (текст).

4)переделать раздел портфолио: сейчас просто список проектов по разделам, надо сделать другой вид, а именно:

чтобы все проекты структурировались относительно компаний,для которых они делались и относительно подразделов портфолио.

В результате каждый проект имеет 2 взаимосвязи :относительно раздела портфолио и относительно компании.

Все проекты-со старого сайта (т.е. надо будет просто перенаправить внутренние ссылки), новых проектов(страниц) - 7шт (немного текста+фотографии) - страницы аналогичны уже существующим на старом сайте.

Все взаимосвязи информации на старом и на новом сайте есть!

Вся информация (новая для внесения) есть.

Страницы портфолио (где превью проектов) есть в Html, надо только немного подкорректировать.

Информацию, о том что вы выполняли эту работу, в портфолио потом не помещать.

Срок выполнения работ-по возможности -до 30 декабря, внесение корректировок- до 7 января.

HTMLMODX
14 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$200
4 дня
Работа выполнена качественно, на связи почти всегда, что облегчает работу, необходимые правки все были внесены. Работой довольны, несмотря на то, что немного задержали по срокам. Специалист очень хороший.
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Заявки фрилансеров

cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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