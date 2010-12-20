Обновить дизайн на сайте.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок191 просмотр

Необходимо срочно обновить дизайн на сайте. Дизайн готов. Необходимо только встроить в движок. Дизайн и задание в прикрепленном файле. Сроки выполнения 1 неделя. Бюджет 100$. Оплата сразу после завершения задания.

14 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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