Доброго времени суток.

Мне нужен шаблон для drupal 6.x

К сожалению psd файла нет. Но есть готовый размеченый сайт http://re-metall.ru/ - Ваш шаблон должен сделать так чтобы мой пустой друпал был один в один как это сайт.

Итогом вашей работы должна стать инструкция по развертке шаблона у меня на сервере и одна папка с самим шаблоном.

Жду ваши варианты. Сразу с суммой в рублях т.к оплата будет производится строго в рублях и чем платить. НЕ забываем про сроки реализации...Это очень важно. И еще сразу скажу что удобней всего мне платить в яндекс деньгах. Так что если вас устроит Яндекс то у нас не будет никаких проблем.

Теперь порядок. Тот кто начинает работу делает ее без предоплаты на своей стороне. По итогам я получаю ссылку на сайт. Тыркаю нажимаю если все ок то я перевожу деньги и в замен получаю архив с темой и инструкцию...

Что немаловажно хотелось бы иметь согчласие от разработчика на недельное тестирование после получения шаблона мало ли какой глюк всплывет!