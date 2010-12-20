Требуется сверстать сайт на платформе webasyst. Внешний вид и структура есть. Тематика - интернет-магазин товары для животных. Функционал стандартный WA. Интересуют сроки выполнения и цены. Понимаю, что мало информации, ...
Шаблон для Drupal
Доброго времени суток.
Мне нужен шаблон для drupal 6.x
К сожалению psd файла нет. Но есть готовый размеченый сайт http://re-metall.ru/ - Ваш шаблон должен сделать так чтобы мой пустой друпал был один в один как это сайт.
Итогом вашей работы должна стать инструкция по развертке шаблона у меня на сервере и одна папка с самим шаблоном.
Жду ваши варианты. Сразу с суммой в рублях т.к оплата будет производится строго в рублях и чем платить. НЕ забываем про сроки реализации...Это очень важно. И еще сразу скажу что удобней всего мне платить в яндекс деньгах. Так что если вас устроит Яндекс то у нас не будет никаких проблем.
Теперь порядок. Тот кто начинает работу делает ее без предоплаты на своей стороне. По итогам я получаю ссылку на сайт. Тыркаю нажимаю если все ок то я перевожу деньги и в замен получаю архив с темой и инструкцию...
Что немаловажно хотелось бы иметь согчласие от разработчика на недельное тестирование после получения шаблона мало ли какой глюк всплывет!
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