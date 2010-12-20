Резиновая дивная вёрстка 1 страницы из макета PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок275 просмотров

Макет для ознакомления прикреплен.

Требования по вёрстке: блочная кроссбраузерная вёрстка, валидный аккуратно-написанный код.

Требования по макету: всё, что в макете представлено в виде текста (рыба) - должно остаться текстом. Картинкой только логотип.

По поводу резиновости вёрстик: четыре картинки в шапке при изменении масштаба страницы в сторону увеличения - разъезжаются в горизонтальной плоскости относительно друг-друга. Центральный блок "привязывается" ко всем четырм границам окна с такими-же отступами, как в макете, т.е. разъезжается пропорционально при увеличении масштаба страницы.

Минимальный размер страницы до появления горизонтального скролинга подогнать под разрешение 1024х768.

В проект: Ваши адекватные финансовые пожелания, разумные сроки.

14 лет назад
_alexey_
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

JoomlaMan
Евгений 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
14 лет назад
$20
1 день
Работа сделана грамотно и профессионально! Но... Но уже после оплаты (в тот-же день) мной была обнаружена недоработка исполнителя, о чём последний был извещён через систему приватных сообщений Weblancer-а. Исправления не сложные, но исполнитель "пропал": в он-лайн не появляется, на связь не выходит. В связи с тем, что у меня "горели" сроки, был вынужден создать отдельный проект (для исправленя бага) и привлечь другого исполнителя, соответственно - понёс дополнительные расходы и вынужден был придумывать объяснения для заказчика.

Заявки фрилансеров

JoomlaMan
Евгений 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
14 лет назад

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