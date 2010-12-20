Резиновая дивная вёрстка 1 страницы из макета PSD

Макет для ознакомления прикреплен.

Требования по вёрстке: блочная кроссбраузерная вёрстка, валидный аккуратно-написанный код.

Требования по макету: всё, что в макете представлено в виде текста (рыба) - должно остаться текстом. Картинкой только логотип.

По поводу резиновости вёрстик: четыре картинки в шапке при изменении масштаба страницы в сторону увеличения - разъезжаются в горизонтальной плоскости относительно друг-друга. Центральный блок "привязывается" ко всем четырм границам окна с такими-же отступами, как в макете, т.е. разъезжается пропорционально при увеличении масштаба страницы.

Минимальный размер страницы до появления горизонтального скролинга подогнать под разрешение 1024х768.

В проект: Ваши адекватные финансовые пожелания, разумные сроки.