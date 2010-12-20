Верстка - 3 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок301 просмотр

Спецификация по верстке для проекта(вместе с сылкой на исходные .psd файлы) находится тут https://docs.google.com/document/pub?id=1tXbuq6HrfOlUGAgxmur4Agp9fLxgzs_XF_0XTZ7oa68

В предложении пожалуйста напишите ссылки на Ваши работы (по верстке)

14 лет назад
cpp_php
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$45
3 дня

Заявки фрилансеров

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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