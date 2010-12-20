Добрый день ! Нужно поправить шаблон под свой сайт . Сайт на joomla . По примеру сайта hohota.net описываю как должен выглядить шаблон Шаблон должен быть резиновым, выглядеть красиво, отображаться в браузерах ...
Верстка - 3 страницы
Спецификация по верстке для проекта(вместе с сылкой на исходные .psd файлы) находится тут https://docs.google.com/document/pub?id=1tXbuq6HrfOlUGAgxmur4Agp9fLxgzs_XF_0XTZ7oa68
В предложении пожалуйста напишите ссылки на Ваши работы (по верстке)
Выбранный исполнитель
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