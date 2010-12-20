Доброго времени суток. Мне нужен шаблон для drupal 6.x К сожалению psd файла нет. Но есть готовый размеченый сайт http://re-metall.ru/ - Ваш шаблон должен сделать так чтобы мой пустой друпал был один ...
Поправить шаблон
Добрый день !
Нужно поправить шаблон под свой сайт . Сайт на joomla .
По примеру сайта hohota.net описываю как должен выглядить шаблон
Шаблон должен быть резиновым, выглядеть красиво, отображаться в браузерах кроссбраузерно, валидно .
В хедере логотип рабочий ( логотип есть ) а снизу слоган текстовый, с права позицию ( под рекламу текстовую или баннера ) .
Далее как на том сайте позиции для Логина и Пароля и позиция для поиска
Потом идёт левая колонка надо дать размер в 250 px , и правая 250 px и что б выглядели одинаково .(подверстать чтоб красиво выглядело)
Перед выводом контента ( самой первой новости ) позиция для рекламы (баннера или текста) .
Позиция вставки рекламы ( баннера или текстовой ) после там 5-ой или 12-ой новостей и позицию для рекламы при просмотре полной новости .
Для материала ещё добавить количество просмотров .
Для перехода по страницам сделать так * Назад 12345....55 Далее * .
Далее позиция для рекламы .
Далее футер для контактов и счётчиков .
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