Поправить шаблон

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка166 просмотров

Добрый день !

Нужно поправить шаблон под свой сайт . Сайт на joomla .

По примеру сайта hohota.net описываю как должен выглядить шаблон

Шаблон должен быть резиновым, выглядеть красиво, отображаться в браузерах кроссбраузерно, валидно .

В хедере логотип рабочий ( логотип есть ) а снизу слоган текстовый, с права позицию ( под рекламу текстовую или баннера ) .

Далее как на том сайте позиции для Логина и Пароля и позиция для поиска

Потом идёт левая колонка надо дать размер в 250 px , и правая 250 px и что б выглядели одинаково .(подверстать чтоб красиво выглядело)

Перед выводом контента ( самой первой новости ) позиция для рекламы (баннера или текста) .

Позиция вставки рекламы ( баннера или текстовой ) после там 5-ой или 12-ой новостей и позицию для рекламы при просмотре полной новости .

Для материала ещё добавить количество просмотров .

Для перехода по страницам сделать так * Назад 12345....55 Далее * .

Далее позиция для рекламы .

Далее футер для контактов и счётчиков .

Joomla
14 лет назад
seregakott
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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