Нужно сверстать две страницы главную и форума - морда чисто на дивах, фиксированный размер, чтобы не разъезжалась при разных масштабах - форумная страница (шапка дивная, таблица форумная, таблицей - не дивами) ...
Верстка магазина на OpenCart
Добрый день.
Нужна верстка магазина на движке Опенкарт. Дизайн есть, осталось только натянуть. Ищется профи с опытом движка.
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