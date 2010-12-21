Верстка двух страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок279 просмотров

Нужно сверстать две страницы главную и форума

- морда чисто на дивах, фиксированный размер, чтобы не разъезжалась при разных масштабах

- форумная страница (шапка дивная, таблица форумная, таблицей - не дивами)

Дизайн в PSD, макеты для ознакомления прикрепил.

Пишите цены, сроки.

Вопросы в личку

14 лет назад
Olimp
45 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

WALKMAN5
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

WALKMAN5
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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