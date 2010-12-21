Верстка двух страниц

Есть 5 небольших таблиц в Excel нужно их сверстать в html, представить со стилями, удобочитаемыми, 100% ширины. Оформить в стиле http://www.spb.tele2.ru/tariffs_bez_fokusov.html Проект срочный и не сложный, кто готов сделать сейчас пишите в ...