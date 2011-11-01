Верстка, разработка сайтов.
Занимаюсь разработкой и продвижение интернет ресурсов с 2003 года!
Всегда готов выполнить проекты связанные с дизайном, версткой, программированием и модификацией!
Профессиональная верстка и интеграция под любую CMS.
Большой опыт работы с различными CMS.
Срочные проекты рассматриваю только в том случае, если их стоимость составляет более 100$
Проекты стоимостью менее 100$ выполняю только в свободное от основных заказов время.
Субботы/воскресенье - выходные! Работаю только в исключительных случаях!
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1000
0 баллов
12 лет назад
Если Вы хотите ЗАВАЛИТЬ свой проект - поручите его Руслану. Он профессионально умеет ДИНАМИТЬ, не отвечает на телефон. Легко может позволить себе НЕ отвечать на звонки, письма, сообщения. Умеет находить себе очень уважительные причины задержки проекта. Итог сотрудничества: 2,5 месяца потраченного времени (вместо 1 месяца заявленного) на так и не реализованный проект. ПРОВАЛ проекта. Слово ЗАВТРА - самое распространенное в лексиконе. НИЧЕГО за 2,5 месяца не было предоставлено, ни дизайна, ни наработок, ни предложений. И это все после внесенной 40% ПРЕДОПЛАТЫ!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не обращайтесь к Руслану с заданиями, а если уж обратились, то НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ПРЕДОПЛАТУ и имейте на всякий случай другого исполнителя и очень гибкие сроки. ИЗБЕГАЙТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ!!!!
$150
1 балл
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель - грамотно решил поставленную задачу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Проблемы с кодировкой устранил. После чего сразу получил оплату.
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от $100
от 1 дня
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