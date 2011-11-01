Верстка, разработка сайтов.

Занимаюсь разработкой и продвижение интернет ресурсов с 2003 года!

Всегда готов выполнить проекты связанные с дизайном, версткой, программированием и модификацией!

Профессиональная верстка и интеграция под любую CMS.

Большой опыт работы с различными CMS.

Срочные проекты рассматриваю только в том случае, если их стоимость составляет более 100$

Проекты стоимостью менее 100$ выполняю только в свободное от основных заказов время.

Субботы/воскресенье - выходные! Работаю только в исключительных случаях!