cocacola

Руслан cocacola

 
38 летРоссия/Пермь
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка, разработка сайтов.

Занимаюсь разработкой и продвижение интернет ресурсов с 2003 года!

Всегда готов выполнить проекты связанные с дизайном, версткой, программированием и модификацией!

Профессиональная верстка и интеграция под любую CMS.

Большой опыт работы с различными CMS.

Срочные проекты рассматриваю только в том случае, если их стоимость составляет более 100$

Проекты стоимостью менее 100$ выполняю только в свободное от основных заказов время.

Субботы/воскресенье - выходные! Работаю только в исключительных случаях!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Шаблон для OsCommerce
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
slingov
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Натянуть готовый дизайн на сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
NadezhdaN
Надежда 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1000
0 баллов
12 лет назад
Сайт "под ключ". Интернет-магазин с МЛМ программой
Если Вы хотите ЗАВАЛИТЬ свой проект - поручите его Руслану. Он профессионально умеет ДИНАМИТЬ, не отвечает на телефон. Легко может позволить себе НЕ отвечать на звонки, письма, сообщения. Умеет находить себе очень уважительные причины задержки проекта. Итог сотрудничества: 2,5 месяца потраченного времени (вместо 1 месяца заявленного) на так и не реализованный проект. ПРОВАЛ проекта. Слово ЗАВТРА - самое распространенное в лексиконе. НИЧЕГО за 2,5 месяца не было предоставлено, ни дизайна, ни наработок, ни предложений. И это все после внесенной 40% ПРЕДОПЛАТЫ!!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не обращайтесь к Руслану с заданиями, а если уж обратились, то НИКОГДА НЕ ДАВАЙТЕ ПРЕДОПЛАТУ и имейте на всякий случай другого исполнителя и очень гибкие сроки. ИЗБЕГАЙТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ!!!!
clgs
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
1 балл
12 лет назад
Верстка главной страницы + JS меню
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
icyken
Роман 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Поправить кодировку в сайте на modx
Отличный исполнитель - грамотно решил поставленную задачу. Рекомендую.
Проблемы с кодировкой устранил. После чего сразу получил оплату.
Ответный отзыв
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