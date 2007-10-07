Доработать скрипт

Надо сделать скрипт аналогичен таким проектам как TAK.RU или wmlink.ru Но вместо денежной еденици РУБЛЕЙ поставить ДОЛЛАРЫ США $ В скрипте должно быт ьвсе самое основное, и нечиго лишнего, прото удобный скрипт для покупки продажи трафика Также нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется парсер rss потоков!
Скрипт работает нормально, проблема в том что скрипт переводит собранную информацию в utf-8.
Необходимо это исправить!
Проблема только с русскоязычными потоками!
Прошу писать комментарии только тех разработчиков которые согласны с ценой вопроса!
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