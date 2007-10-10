Написание кредитного калькулятора срочно!

Всем привет! Есть фирма, занимающаяся недвижимостью! Нужно сделать сайт на флеше. Причем не просто там шапка или индекс на флеше, а именно полностью сайт на флеше. Есть хороший пример, заказчик желал иметь сайт подобным этому: http://www.citycenter.com/default.aspx То есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример скрипта:
http://www.domik.net/mod/web/calc/
Нужен срочно!
Если вы уже делали такой, вставьте ссылку на его пример
Вопросы по icq: 312 000 430
- Похожие заказы
- Веб-программирование24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен простой чат на флэшеВеб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Необходимо модифицировать граббер контента написанный на PHP. Собственно сам скрипт из себя ни чего особого не представляет, обычный граббер информации с сайтов, единственное его отличие от аналогичных скриптов в том что он всю награбленную информацию вписывает ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Для интернет магазина необходим движок с функциями как на сайте www.schuhpaket.com. Важно, чтобы на одной странице с одной стороны можно было выбирать название бренда, с другой стороны - модель ботинка, посередине должна находиться большая картинка ...Закрыт16 лет назад
Нужно изготовить парсер яхи/гугла, работающий с операторами inurl: и site: В одно окно вводится основной запрос, в другое дополнительные параметры парсинга (буквы или цифры). Пример запроса inurl:story site:net mp3 и к этому запросу дополнительный параметр ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сайт danaks.ru/love при добавлении слов на русско языке в какие нибудь поля все слова превращаются в вопросы... надо исправить..... обращайться в ICQ 270323949Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Куплю готовый автопортал | программинг . PHP + MySQL, предпочтительнее на популярной системе управления, идеальный вариант NetCat, но рассмотрю и другие варианты, если будет предоставлено описание кода и структура БД. рабочие примеры того, что нужно по ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Итак, требуется Файл-браузер / Флеш-Навигатор. Задача: отображать 2ух уровневое дерево: группа/файлы Список файлов отдаёт php скрипт. И вот что в дереве будет: ИМЯ каталога + иконка, описание ИМЯ ФАЙЛА + картинка, описание справа - область предпросмотра. ...Закрыт16 лет назад
Завал работы, поэтому поделюсь заказом. вообщем впринципе ниче особенно не надо программировать. Проблема вот в чем тут http://mir-mechta.ru/onlain-zakaz.html надо повесить форму заказа как тут http://tabakoff.ru/zakaz.php . сайт на джумле. нужен человек, имеющий опыт работы с данной ...Закрыт16 лет назад
- $10
Нужно сделать редирект на ajax и интегрировать его в html. То есть я вставляю определенный js код на html страницу, который приводит в действие серверный редирект и происходит перенаправление на нужный урл. Не знаю, возможно ли такое, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад