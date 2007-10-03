Необходимо модифицировать граббер контента на PHP

Необходимо модифицировать граббер контента написанный на PHP.

Собственно сам скрипт из себя ни чего особого не представляет, обычный граббер информации с сайтов, единственное его отличие от аналогичных скриптов в том что он всю награбленную информацию вписывает в базу MySQL.

В исходном коде данного граббера как и в любом другом есть две переменные одна указывает скрипту с какого тэга или параметра начинать грабить сайт а другая указывает на место где должен закончиться грабёж сайта

Пример:

$start="";

$end="";

Хотелось бы модифицировать скрипт так что бы он при грабеже сайта автоматически скачивал рисунки, но не все а только те которые находятся между $start="";

Надеюсь я понятно объяснил что именно мне необходимо :)

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