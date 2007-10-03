Создать редирект на ajax.

Нужно сделать редирект на ajax и интегрировать его в html.

То есть я вставляю определенный js код на html страницу, который приводит в действие серверный редирект и происходит перенаправление на нужный урл.

Не знаю, возможно ли такое, поэтому выслушаю все Ваши предложения.