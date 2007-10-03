Сделать флеш (ActionScript) для создания миксов

Есть хостинг, есть сайт с программной частью (пхп). Задача - разместить сайт на хостинге
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
зайдите на http://www.nokiazine.net/ -> Create you own mix and win
Затем нажимите на кнопку Mixer
Нужно сделать флеш подобную этой.
на вход через параметры будет подаватся спиской файлов главных треков, список сэмплов (bass1.mp3, bass2.mp3), путь до папки с семплами и путь до папки с треками.
если выбран и включён эффект то загружается файил вместо bass1.mp3 bass1_
Дизайна по миниуму.
кнопка order и send to frend не нужна.
При нажатии кнопки save флеш должна перейти на урл и передать через параметры maintrack=,
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно создать новый тип вопросов для Moodle. Выглядеть он будет следующим образом. Студент видет несколько вопросов и выпадающие selectbox с вариантами ответа. пример: Что ты будешь делать дальше? (selectbox) кого спросил (selectbox) Что в твоей сумке? (selectbox) кого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Хотим создать на добровольных началах некоммерческий сайт по поиску рефератов в помощь студентам (по аналогии сайта bankreferatov.ru) Нужен готовый работающий скрипт для создания сайта рефератов с нуля. С уважением, Garry.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо создать раздел для планирования событий для внутреннего сайта компании (Интранет). Сайт на основе Wordpress 2.2.3. Срок исполнения - 14 дней с момента соглашения сторон. Работа серьезная (ТЗ подробное, на 19 листов). Техническое задание по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть компания, предоставляющая места для краткосрочной аренды. Нужно организовать систему по приему платежей online от клиентов за услуги компании. Человек (физ. лицо, клиент) выбирает свободное на данный момент времени место по интересующим его параметрам и оплачивает ...Закрыт16 лет назад
Необходима программа для сайта по подбору одежду, в виде конструктора одежды. Суть программы, чтобы одевать манекен женщины и мужчины в разные модели одежды из представленных видов (необходимо продумать формат одежды или эскизов которые должны быть , ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужен для сайта скрипт тендера. Сам сайт работает на CMS Битрикс. ТЗ не писал, но примерно аналогично этому - http://www.stroyportal.ru/tender/Закрыт16 лет назад
Требуется выполнить следующую задачу: есть видеоролик (15 секунд) - движение человека на контрастном фоне (белая стена). Требуется покадрово превратить запись во флеш с дополнительной обработкой. Вытравить человека в силуэт (однотонный), подкрасить его в оттенок, выделить контур (если ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть самописный движок. Требуется организовать доступ в админку и прикрутить поиск по сайту. Это основное, в будущем возможна еще какая-либо модификация, за доплату ссответственно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Смотрим страницу в IE www.iq-management.ru/ видим глюк, надо исправить. Плюс: тут conf.iq-management.ru/ есть форма заявки, требуется настроить режим оповещения администратору о новых заявкахЗакрыт16 лет назад