Сделать флеш (ActionScript) для создания миксов

зайдите на http://www.nokiazine.net/ -> Create you own mix and win

Затем нажимите на кнопку Mixer

Нужно сделать флеш подобную этой.

на вход через параметры будет подаватся спиской файлов главных треков, список сэмплов (bass1.mp3, bass2.mp3), путь до папки с семплами и путь до папки с треками.

если выбран и включён эффект то загружается файил вместо bass1.mp3 bass1_

Дизайна по миниуму.

кнопка order и send to frend не нужна.

При нажатии кнопки save флеш должна перейти на урл и передать через параметры maintrack=,