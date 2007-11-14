Создать раздел для планирования событий для внутреннего сайта компании

$1000
Веб-программированиеЗавершен1 заявка351 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать раздел для планирования событий для внутреннего сайта компании (Интранет). Сайт на основе Wordpress 2.2.3. Срок исполнения - 14 дней с момента соглашения сторон. Работа серьезная (ТЗ подробное, на 19 листов). Техническое задание по запросу отправляю на почту.

16 лет назад
int229626
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
MaxF
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$1000
14 дней
Рекомендую Максима как ответственного и вдумчивого исполнителя, умеющего делать работу качественно и доводить ее до конца. Отличный программист!
Грамотный заказчик, хорошее ТЗ. Незамедлительно тестировал работу, благодаря чему период отладки прошел очень быстро. Активно учавствовал в работе над дизайном. С оплатой не возникло никаких проблем, все четко. Буду рад продолжению сотрудничества.
  • Похожие заказы

  • Нужен готовый скрипт для создания сайта рефератов

    Добрый день! Хотим создать на добровольных началах некоммерческий сайт по поиску рефератов в помощь студентам (по аналогии сайта bankreferatov.ru) Нужен готовый работающий скрипт для создания сайта рефератов с нуля. С уважением, Garry.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система по приему платежей

    Есть компания, предоставляющая места для краткосрочной аренды. Нужно организовать систему по приему платежей online от клиентов за услуги компании. Человек (физ. лицо, клиент) выбирает свободное на данный момент времени место по интересующим его параметрам и оплачивает ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа для сайта

    Необходима программа для сайта по подбору одежду, в виде конструктора одежды. Суть программы, чтобы одевать манекен женщины и мужчины в разные модели одежды из представленных видов (необходимо продумать формат одежды или эскизов которые должны быть , ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт тендера

    $200

    Нужен для сайта скрипт тендера. Сам сайт работает на CMS Битрикс. ТЗ не писал, но примерно аналогично этому - http://www.stroyportal.ru/tender/

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Из видео во флеш

    Требуется выполнить следующую задачу: есть видеоролик (15 секунд) - движение человека на контрастном фоне (белая стена). Требуется покадрово превратить запись во флеш с дополнительной обработкой. Вытравить человека в силуэт (однотонный), подкрасить его в оттенок, выделить контур (если ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доделать движок для сайта

    $50

    Есть самописный движок. Требуется организовать доступ в админку и прикрутить поиск по сайту. Это основное, в будущем возможна еще какая-либо модификация, за доплату ссответственно.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Исправить шаблон

    Смотрим страницу в IE www.iq-management.ru/ видим глюк, надо исправить. Плюс: тут conf.iq-management.ru/ есть форма заявки, требуется настроить режим оповещения администратору о новых заявках

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разукрашивание Flash`ного фона

    Итак, имеется FLA файл, содержание которого - фон для моего проекта. На фоне нарисован в векторе пейзаж. Требуется "оживить" пейзаж маленькими симпатичными анимациями, приделать солнышко, подарить картиночке смену дня и ночи (соответственно луну и звёзды тож пририсовать). А ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программирование флэш-игр - экранных бродилок

    Графику предоставляем мы в фотошоповском psd со слоями (образец см. в приложенном файле), необходимо анимировать движения главного героя и запрограммировать-анимировать 5 экранов (дизайн уровней и персонажей опять же наш). Бюджет - в районе 3 т.р. за ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать скрипт

    $5

    Есть сайт сверстанній в HTML в нем присутствуют формы, нужно написать скрипт для отправки заполненных форм на определенный е майл. всё!

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад