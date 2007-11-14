Добрый день! Хотим создать на добровольных началах некоммерческий сайт по поиску рефератов в помощь студентам (по аналогии сайта bankreferatov.ru) Нужен готовый работающий скрипт для создания сайта рефератов с нуля. С уважением, Garry.
Создать раздел для планирования событий для внутреннего сайта компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать раздел для планирования событий для внутреннего сайта компании (Интранет). Сайт на основе Wordpress 2.2.3. Срок исполнения - 14 дней с момента соглашения сторон. Работа серьезная (ТЗ подробное, на 19 листов). Техническое задание по запросу отправляю на почту.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть компания, предоставляющая места для краткосрочной аренды. Нужно организовать систему по приему платежей online от клиентов за услуги компании. Человек (физ. лицо, клиент) выбирает свободное на данный момент времени место по интересующим его параметрам и оплачивает ...Закрыт16 лет назад
Необходима программа для сайта по подбору одежду, в виде конструктора одежды. Суть программы, чтобы одевать манекен женщины и мужчины в разные модели одежды из представленных видов (необходимо продумать формат одежды или эскизов которые должны быть , ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужен для сайта скрипт тендера. Сам сайт работает на CMS Битрикс. ТЗ не писал, но примерно аналогично этому - http://www.stroyportal.ru/tender/Закрыт16 лет назад
Требуется выполнить следующую задачу: есть видеоролик (15 секунд) - движение человека на контрастном фоне (белая стена). Требуется покадрово превратить запись во флеш с дополнительной обработкой. Вытравить человека в силуэт (однотонный), подкрасить его в оттенок, выделить контур (если ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть самописный движок. Требуется организовать доступ в админку и прикрутить поиск по сайту. Это основное, в будущем возможна еще какая-либо модификация, за доплату ссответственно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Смотрим страницу в IE www.iq-management.ru/ видим глюк, надо исправить. Плюс: тут conf.iq-management.ru/ есть форма заявки, требуется настроить режим оповещения администратору о новых заявкахЗакрыт16 лет назад
Итак, имеется FLA файл, содержание которого - фон для моего проекта. На фоне нарисован в векторе пейзаж. Требуется "оживить" пейзаж маленькими симпатичными анимациями, приделать солнышко, подарить картиночке смену дня и ночи (соответственно луну и звёзды тож пририсовать). А ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Графику предоставляем мы в фотошоповском psd со слоями (образец см. в приложенном файле), необходимо анимировать движения главного героя и запрограммировать-анимировать 5 экранов (дизайн уровней и персонажей опять же наш). Бюджет - в районе 3 т.р. за ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Есть сайт сверстанній в HTML в нем присутствуют формы, нужно написать скрипт для отправки заполненных форм на определенный е майл. всё!Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад