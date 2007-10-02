Необходима программа для сайта по подбору одежду, в виде конструктора одежды.

Суть программы, чтобы одевать манекен женщины и мужчины в разные модели одежды из представленных видов (необходимо продумать формат одежды или эскизов которые должны быть , чтобы соответственно одевались) и возможность раскрашивать их в разные цвета, в том числе и отдельные элементы (рукав, воротник).

Размещение логотипа, его форматирование и загрузка на сайт в виде файла с возможностью добавления непосредственно посетителем сайта.

Вид спереди и сзади.

По окончанию подбора, сохранение и возможность распечатывания и копирования, в дальнейшем удаление с сайта, ненужных изображений автоматически.

Примерное видение такой программы я вижу как здесь http://www.tees.ru/konstruktor/index.html

Подробнее можно обсудить и согласовать техзадание при общение по icq.