Система по приему платежей

Есть компания, предоставляющая места для краткосрочной аренды. Нужно организовать систему по приему платежей online от клиентов за услуги компании.

Человек (физ. лицо, клиент) выбирает свободное на данный момент времени место по интересующим его параметрам и оплачивает его аренду на выбранный срок.

Нужно будет учитывать динамику занятости мест на каждый момент времени (предлагать в аренду только доступные, либо те, которые освободятся в самое ближайшее время).

Подразумевается, что таких компаний будет N-ное количество, чтобы клиенту можно было выбрать подходящую компанию по определенным параметрам.

То есть по сути это гибрид информационного портала определенной тематики (вроде этого http://www.mosclinic.ru/ см. раздел Медицинские центры, т.е. поиск медцентров по определенным параметрам) и Интернет - магазина. При этом обязательно надо учитывать динамику занятости мест.

Возможно, эту систему можно реализовать иначе, например, не при помощи сайта, а при помощи ПО, работающего с Иентернет.

Если у Вас есть предложения по реализации этого проекта иным образом - мне интересно Ваше мнение.

Пишите - все обсудим.