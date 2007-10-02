Рзаработка php скрипта для поддержки плана работ

Система реализует online версию плана работ по программному продукту. Единицей работ является задача (task). Задачи может добавлять администратор или любой желающий. Добавленные произвольным пользователем задачи проходят премодерацию администратором. При добавлении задачи пользователем, администратор получает уведомление на email. Пользователь может проголосовать за любую из задач, причем за каждую задачу можно проголосовать, только 1 раз с одного ip адреса.

Задача имеет такие характеристики как статус, версия и число голосов. Задачи ранжируются автоматически по числу голосов по убыванию. Статус и версию задачи может изменять только администратор. Администратор может пополнять и изменять список статусов, а также удалять статусы, если они не используются ни для одной задачи.

Если задача получает статус Released, то она выводится в отдельном списке.

Имя каждой задачи является ссылкой на страницу с ее обсуждением. Это простейший вариант гостевой книги. Для добавления своего комментария, пользователь должен ввести CAPTCHA.

Подробности в приложенном файле.