DeltaTV

$2500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки312 просмотров
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Ищем специалиста AS3 для работы по созданию корпоративной вещательной сети на Flash.

DeltaTV включает в себя 1000+ клиентов, подключенных через инет к контент-серверу (информационный канал авто новостей). Контент сделан на Flash или video.

Есть работающий прототип

- Клиент Flash 9

- Сервер IIS+FMS

Требуется разработать инструментарий для

- Организации контента

- Управления каналами

- Администрирования клентов

- Мониторинга и статистики

- Security

Девелопер должен отлично знать AS3 и FMS, желательно .NET SQL C#

Работа поэтапная, бюджет уточняется вместе со спецификациями

16 лет назад
alexkvi
Alex Kv 
59 летШвейцария
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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