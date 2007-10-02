Сервис по раскрутке сайта с помощью вирусного маркетинга. Это должен быть php скрипт + дизайн. Более подробная информация в приложение №1. В приложении, на сегодняшний день 01.11.2007, не вся информация. В ближайшее время обновлю. В приложении нет ...