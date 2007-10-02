Сервис по раскрутке сайта с помощью вирусного маркетинга. Это должен быть php скрипт + дизайн. Более подробная информация в приложение №1. В приложении, на сегодняшний день 01.11.2007, не вся информация. В ближайшее время обновлю. В приложении нет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем специалиста AS3 для работы по созданию корпоративной вещательной сети на Flash.
DeltaTV включает в себя 1000+ клиентов, подключенных через инет к контент-серверу (информационный канал авто новостей). Контент сделан на Flash или video.
Есть работающий прототип
- Клиент Flash 9
- Сервер IIS+FMS
Требуется разработать инструментарий для
- Организации контента
- Управления каналами
- Администрирования клентов
- Мониторинга и статистики
- Security
Девелопер должен отлично знать AS3 и FMS, желательно .NET SQL C#
Работа поэтапная, бюджет уточняется вместе со спецификациями
- Похожие заказы
- $200Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $200
подробное техническое задание в архивеВеб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужна форма отправки сообщения без использования php.Завершен16 лет назад
- $100
Требуется исправить ошибки на сайте: 1. Нельзя добавить товар в корзину из каталога ("проблема во внедрении разных упаковок для компонентов. дело в том, что модуль работы с заказами изначально небыл расчитан на разные упаковки, отсюда ...Завершен16 лет назад
- $15
Мне нужна помощь с 3 маленькими доработками сайта: http://www.keyword-owner.com А именно: 1. чтобы в форму разрешалось вводить только буквы, цифры и пробел (если вводят что-то другое выскакивает alert, что мол: Letters, digits and spaces only please.) 2. чтобы ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $200
Нам нужно разработать BackEnd для очень простого сайта из четырех страниц на PHP c базой MySQL. На главной странице сайта – набор из 6-и картинок с описанием, по щелчку на каждой картинке ...Завершен16 лет назад
- $300
Нужна система голосований на аяксе. + комментарии. ТЗ - в приложении. Для уточнения - 194 201 458 (icq). Прошлый исполнитель не справился, сроки сжатые. Спасибо. Жду предложений.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужен сильный программист (PHP 5 версия, MySQL, Flash) для создания сайта с клиентской базой данных, системой тикетов (для работы суппорта) и админкой, в которую надо собрать управление сайтом. Требуется личный контакт для объяснения деталей, поэтому необходимо, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется разработать систему продуктового меню с админкой. Пример можно посмотреть здесь: http://vkusno-i-nedorogo.ru/menu.phtml?day=one Пожалуйста, указывайте сроки и цену на разработку такого меню в виде отдельного скрипта и в виде модуля для CMSMadeSimple (http://cmsmadesimple.org).Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Являюсь провайдером и необходимо написать модуль по приему платежей через компанию osmp.ru В кратце.. человек подойдя к терминалу жмет отправить деньги вводит свой ID - - терминал связывается с нашим модулем тот отвечает - человек оплачивает- терминал шлет ...Завершен16 лет назад