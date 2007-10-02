Необходимо изменить скрипт Блога (users блоги)

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки238 просмотров
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Необходимо изменить или найти скрипт Блога

можно взять к примеру wordpress-2.2.3 (русский скрипт имеется)

1 разбивка по категориям (темам)

2 зарегистрированные пользователи могут начинать блоги (т.е. не только админы)

3 помощь в настройке

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16 лет назад
avtomail
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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