Подгонка движка DLE под проект

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Сайт utec-ltd.com на движке DLE. Нужно немного изменить размещение разделов на главной. Добавить каталог комерческих предложений.

Основные разделы:

1) О компании.

2) Услуги - описания услуг компании, вомзожность просмотреть и скачать

прайс, схема работы компании с пиктограммами (пример здесь

http://uni-orient.com.ua/service.php).

3) Наши партнеры - список партнеров с фото и т.д.

4) Новости - отображение последних новостей на главной, возможность

добавление новостей, возможность добавления коментариев и голосования.

В админке возможность добавления и редактирования новостей

5) Статьи - аналогично новостям.

6) Форма для отправки запроса - стандартные поля, после чего

отправляются на мыло

7) Контакты

8) Каталог - групы по товарам, в групах фото товара, его цена, условия

поставки и т.д. В админке возможность редактировать и добавлять

товары.

Ваши предложения по срока и стоимости.

16 лет назад
fi4a
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Max11
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
Не связуйтесь с этим человеком! Красиво пообещали все сделать, в первые дни отписывались, потом пропали вообще. Как результат - потерял кучу времени! Если кто-нибуть сообщит их координаты - буду очень благодарен!
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